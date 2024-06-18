З початку повномасштабної війни СБУ знищила понад 1000 російських танків

З початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки ліквідувала 1006 російських танків.

Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.

Використовуючи важку бронетехніку, агресор часто намагався прорвати позиції українських захисників і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів.

Крім того, ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпрайони Сил оборони на Запоріжжі.

Для вогневого ураження російської бронетехніки Служба безпеки проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ.

Проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами.

СБУ пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує «мінусувати» окупаційні угруповання рф, щоб наблизити нашу Перемогу.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12181

Новости портала «Весь Харьков»