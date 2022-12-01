Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:27
Просмотров: 79

Z, V - латиниця

Z, V - латиниця

Applewatch у Лаврова - виріб Apple, №1 по капіталізації корпорації Заходу.

Трансмістична Дар‘я Дугіна перед загибеллю світила одну з останніх версій Iphone.

Підірвалася на православному Land Cruiser, виробленому у похітітєлєй Курільськіх островов.

«Космос» Рогозін - в куртці Carinthia, словенських Lowa і з якоюсь реплікою M-16.

Путін - Mercedes і куртка за мільйон рублів.

За Кадирова просто мовчу.

Символічно небезпечний лише Гіркін.

По Росії їздив на величезному чоооорноооому «Мерседесі». Який купив після «мы не мародерили» на Донбасі.

Але принаймні зараз єдиний додумався показово світитись у звичайній формі «горка». Місяць тому.

І звичайній уніформі зараз.

Влітку за столом на херсонському напрямку ми зустріли бригадного генерала ЗСУ Драпатого. Генерал нічим не виділявся від піхотних солдат та офіцерів. Тільки зосереджена різкість та сухість, «все по ділу».

Це справляє враження.

Але Гіркін - не Драпатий. Не керівник бригади чи сектору.

Фігура значно менш впливова. Тому і значимість символу - слабша.

Але нехай візьмемо за сильну фігуру… коли не стане Гіркіна - в Росії не залишиться н і ч о г о російського.

А, нє.

Ще лишаться буряти!..)

Джерело: https://t.me/KARAS_EVGEN/7307

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Експорт електроенергії та референдум про приєднання західних областей до Польщі: найгучніші фейки рф за листопад
Сегодня 09:39    49
У листопаді українська ІТ-армія «поклала» понад 900 онлайн-ресурсів рф
Сегодня 09:16    65
Новини цього часу однією строкою
Сегодня 09:14    73
Потери ВСУ
Сегодня 09:05    107
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.12 орієнтовно
Сегодня 09:04    74
Чому пропагандисти рф повинні опинитися на лаві підсудних разом із бойовиками та терористами
Сегодня 08:55    83
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 1 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:48    80
Німецький Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу
Сегодня 08:43    73
У Криму за ігнорування гімну РФ “донесли” на школярку з Херсона, – ЗМІ
Сегодня 08:22    103
РФ хоче контролювати не лише Україну. НАТО заявляє про загрозу для Грузії, Молдови і Боснії
Сегодня 08:11    107
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 