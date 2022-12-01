Z, V - латиниця

Applewatch у Лаврова - виріб Apple, №1 по капіталізації корпорації Заходу.

Трансмістична Дар‘я Дугіна перед загибеллю світила одну з останніх версій Iphone.

Підірвалася на православному Land Cruiser, виробленому у похітітєлєй Курільськіх островов.

«Космос» Рогозін - в куртці Carinthia, словенських Lowa і з якоюсь реплікою M-16.

Путін - Mercedes і куртка за мільйон рублів.

За Кадирова просто мовчу.

…

Символічно небезпечний лише Гіркін.

По Росії їздив на величезному чоооорноооому «Мерседесі». Який купив після «мы не мародерили» на Донбасі.

Але принаймні зараз єдиний додумався показово світитись у звичайній формі «горка». Місяць тому.

І звичайній уніформі зараз.

Влітку за столом на херсонському напрямку ми зустріли бригадного генерала ЗСУ Драпатого. Генерал нічим не виділявся від піхотних солдат та офіцерів. Тільки зосереджена різкість та сухість, «все по ділу».

Це справляє враження.

Але Гіркін - не Драпатий. Не керівник бригади чи сектору.

Фігура значно менш впливова. Тому і значимість символу - слабша.

Але нехай візьмемо за сильну фігуру… коли не стане Гіркіна - в Росії не залишиться н і ч о г о російського.

А, нє.

Ще лишаться буряти!..)

Джерело: https://t.me/KARAS_EVGEN/7307

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