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Зі звільнених територій Харківщини вже виїхали 11 тисяч людей

Станом на зараз свої будинки, в яких вони пережили окупацію, залишили вже 11 тисяч мешканців Харківської області. Найактивніше, за інформацією ХОВА, виїжджають із Ізюма, Куп’янська, Шевченкового та Вовчанська.

“Люди переважно залишають рідні місця або через постійні ворожі обстріли, або через те, що їхнє житло зруйноване і не придатне для життя в осінньо-зимовий період. Їм пропонують тимчасове житло в Харкові або в інших населених пунктах”, – пояснили в обласній військовій адміністрації.

На даний момент у Харкові розселили з прицілом на “зимівлю” 1000 осіб – переважно в студентських гуртожитках. Ще близько 500 людей оселилися в місті тимчасово, а потім планують їхати до родичів.

Західні регіони України повідомили, що готові прийняти 10 тисяч людей із Харківщини.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/82033

Новости портала «Весь Харьков»

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