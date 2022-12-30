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За добу – ще мінус 690 окупантів!

За добу – ще мінус 690 окупантів!

Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення:

- особового складу ‒ близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3026 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,

- артилерійських систем – 2010 (+6) од,

- РСЗВ – 423 од,

- засобів ППО ‒ 212 од,

- літаків – 283 од,

- гелікоптерів – 268 од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23) од,

- крилатих ракет ‒ 711 (+58) од,

- кораблів/катерів ‒ 16 од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,

- спеціальної техніки ‒ 180 (+1) од.

#stoprussia

Джерело: https://t.me/spravdi/23272

Новости портала «Весь Харьков»

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