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За добу – ще мінус 690 окупантів!
Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення:
- особового складу ‒ близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3026 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,
- артилерійських систем – 2010 (+6) од,
- РСЗВ – 423 од,
- засобів ППО ‒ 212 од,
- літаків – 283 од,
- гелікоптерів – 268 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23) од,
- крилатих ракет ‒ 711 (+58) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 180 (+1) од.
#stoprussia
Джерело: https://t.me/spravdi/23272