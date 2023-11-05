По оценкам британской разведки, за последние три недели Россия могла потерять около 200 единиц бронетехники во время штурма Авдеевки

● Потери рф разведчики связывают с эффективностью современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, беспилотников и высокоточных артиллерийских систем.

● В сводке отмечается, что российская армия с большой вероятностью бросает на штурм в Авдеевке смешанную пехоту. Как и предыдущие российские наступления в этих штурмах военные продвигаются по открытой местности, это приводит к большим потерям. Впрочем, руководство рф не обращает на это внимание, ведь взятие Авдеевки к Новому году новая политическая цель Кремля.

Джерело: https://t.me/u_now/117260

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