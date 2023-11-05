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За последние три недели Россия могла потерять около 200 единиц бронетехники

За последние три недели Россия могла потерять около 200 единиц бронетехники

По оценкам британской разведки, за последние три недели Россия могла потерять около 200 единиц бронетехники во время штурма Авдеевки

● Потери рф разведчики связывают с эффективностью современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, беспилотников и высокоточных артиллерийских систем.

● В сводке отмечается, что российская армия с большой вероятностью бросает на штурм в Авдеевке смешанную пехоту. Как и предыдущие российские наступления в этих штурмах военные продвигаются по открытой местности, это приводит к большим потерям. Впрочем, руководство рф не обращает на это внимание, ведь взятие Авдеевки к Новому году новая политическая цель Кремля.

Джерело: https://t.me/u_now/117260

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