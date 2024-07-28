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російський аналог «Вікіпедії» старанно підчищає дані про путіна і війну в Україні

російський аналог «Вікіпедії» старанно підчищає дані про путіна і війну в Україні

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У рф до блокування «Вікіпедії» все готово і, як припускають експерти, якщо рішення буде ухвалене, то це станеться «блискавично, а не за прогнозом – у вересні або жовтні».

Заміною стане «руВики», куди просто скопіпастили статті з популярної всесвітньої електронної енциклопедії, прибравши звідти всю «крамолу».

Так, зі статті про путіна зникли згадки про кабаєву, текст про медведєва зачистили від звинувачень у корупції. Ордер на арешт путіна «руВики» називає «незаконним», а різанину в Бучі – «інсценуванням».

Україна і пов’язані з нею теми та події – це взагалі окремий пропагандистський пласт у «руВики», який і обговорювати не варто.

«руВики» має і свою «фабрику тролів», яка публікує незграбні, але хвалебні коментарі про проєкт у російських соцмережах.

Більше про провал «руВики» та ймовірність блокування «Вікіпедії» в рф читайте (https://spravdi.gov.ua/ruvyky-povtoryuye-dolyu-platformy-symonyan-dajdzhest-propagandy-za-23-lypnya/) на сайті Центру.

Джерело: https://t.me/spravdi/40418

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