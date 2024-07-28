Кіберфахівці СБУ мінусують ворожу техніку на передовій

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки від душі насипали «подарунків» окупантам на своїй ділянці фронту. З допомогою FPV-дронів вони за місяць вразили та знищили близько 50 одиниць техніки, зокрема: танки, системи ППО та РЕБ/РЕР, автомобілі і спецтехніку.

Також було знищено склад із боєприпасами, командний пункт противника та низку фортифікаційних споруд.

Працюємо до повної Перемоги!

Джерело: https://t.me/SBUkr/12472

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