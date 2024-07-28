УПЦ МП самовільно змінювала конструкції Свято-Успенської Почаївської лаври

Комісія Мінкульту завершила перевірку майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, якою користується УПЦ МП — там виявили низку порушень.

Зокрема, УПЦ МП самовільно робила ремонт, зводила прибудови, змінювала конструкції та реставровувала пам'ятки, не маючи на це відповідних дозволів. Це призвело до втрати автентичних елементів пам'яток та збільшило навантаження на їх конструкції.

Крім того, комісія виявила, що значна частина ікон зникла. У лаврі також зафіксували порушення правил пожежної безпеки.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46975

Новости портала «Весь Харьков»