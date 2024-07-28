Майже 12 млн грн збитків одній з найбільших енергогенеруючих компаній України – САП та НАБУ повідомили про підозру двом експосадовцям та колишньому директору держпідприємства

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам у зловживаннях, що в умовах енергетичної кризи, яка виникла внаслідок агресії рф, завдали одній з найбільших енергогенеруючих компаній України мільйонних збитків.

Наразі про підозру повідомлено:

- Колишньому заступнику міністра енергетики – за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

- колишньому народному депутату, колишньому першому заступнику голови комітету з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради України, кінцевому власнику приватної компанії – за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

- ексдиректору ДП «Укрвугілля» – ч. 2 ст. 364 КК України.

У липні 2022 року з метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів України зобов’язав ДП «Укрвугілля» постачати вугілля визначеним виробникам електричної енергії, серед яких і ПАТ «Центренерго».

Проте у межах досудового розслідування встановлено, що попри наявні обмеження, кінцевий власник приватної компанії у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора державного підприємства «Укрвугілля» до продажу вугілля саме його компанії, яка на момент продажу вже мала заборгованість, що сягала понад 50 млн грн. Як наслідок, приватна компанія отримала майже 24 тис. тонн вугілля, яке згодом перепродала по завищеній вартості та отримавши прибутку у розмірі 20 млн грн.

У той же час ПАТ «Центренерго» недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля, яке у жовтні 2022 року було вимушено викупити за значно завищеною вартістю, що завдало у результаті збитків компанії на майже 12 млн грн.

Досудове розслідування триває, Встановлюються інші причетні особи до вчинення вказаного злочину.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2365

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