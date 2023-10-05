Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:08
Просмотров: 79

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.10.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 280470 (+580) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 4757 (+12) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 9052 (+26) од,

артилерійських систем / artillery systems – 6643 (+31) од,

РСЗВ / MLRS – 804 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 540 (+0) од,

літаків / aircraft – 315 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5121 (+8),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1530 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8980 (+18) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 948 (+2).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Financial Times: Вступ України до Євросоюзу дасть їй право на отримання близько 186 мільярдів євро з бюджету блоку протягом наступних семи років
Сегодня 09:17    12
НАБУ правомірно оголосило Жеваго у розшук, бо він тричі не прибував на допити
Сегодня 09:06    39
кремль втратив вплив на Південному Кавказі, усі його проєкти – розвалюються
Сегодня 08:57    55
«Армія Дронів» за місяць вразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога
Сегодня 08:47    56
НАЗК перевіряє наявність конфлікту інтересів у заступника керівника ОПУ Шурми через СЕС його брата
Сегодня 08:36    69
Украина ищет способы как вернуть и наказать военнообязанных мужчин, незаконно уехавших за границу, - глава МВД Игорь Клименко
Сегодня 08:26    90
Украина вместе с США начнет производить системы ПВО на украинской территории
Сегодня 08:15    76
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:12    73
Завершили розслідування розстрілу "Небесної сотні"
Сегодня 08:04    91
«То вы, с группами связь не можете найти, то у вас, “мавики” не летят» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:55    83
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 