Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:50
Просмотров: 78

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.11.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 309520 (+800) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 5317 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 10017 (+3) од,

артилерійських систем / artillery systems – 7489 (+14) од,

РСЗВ / MLRS – 877 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 578 (+1) од,

літаків / aircraft – 322 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5595 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1558 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9876 (+23) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1060 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бачите дописи про «підтвердження українського громадянства» у Telegram? Проходьте повз, і ось чому
Сегодня 08:30    1
За матеріалами ДБР суд розгляне питання щодо конфіскації квартири вінницького військкома
Сегодня 08:19    29
Перший місяць гнучкості курсу "коштував" бюджету понад 45 млн гривень — Державна казначейська служба
Сегодня 08:08    49
Харківщина. 10 листопада
Сегодня 08:02    49
Від націоналізації до деградації - один рік
Сегодня 07:58    75
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 10 листопада 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:55    96
«Про наших молчат, что наших там уничтожили. только в контакте узнаешь, погиб тот, погиб тот» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    97
АП ВАКС залишила без змін вирок колишньому посадовцю Міноборони
Сегодня 07:38    87
Зірки Давида на будинках єврейських сімей у Парижі малювали агенти росії
Сегодня 07:29    99
Рашисты уничтожили самый ценный степной участок Джарылгачского национального природного парка
Сегодня 07:21    112
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 