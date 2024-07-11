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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.07.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 555620 (+1110) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8182 (+2) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15732 (+17) од,

артилерійських систем / artillery systems – 15110 (+59) од,

РСЗВ / MLRS – 1119 (+4) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 886 (+3) од,

літаків / aircraft – 361 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12009 (+36),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2392 (+3),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20325 (+56) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2535 (+4)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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