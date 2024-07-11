Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.07.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 555620 (+1110) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8182 (+2) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 15732 (+17) од,
артилерійських систем / artillery systems – 15110 (+59) од,
РСЗВ / MLRS – 1119 (+4) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 886 (+3) од,
літаків / aircraft – 361 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12009 (+36),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2392 (+3),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20325 (+56) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2535 (+4)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua