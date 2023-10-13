Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.10.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 285920 (+1030) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 4931 (+26) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 9313 (+49) од,
артилерійських систем / artillery systems – 6807 (+44) од,
РСЗВ / MLRS – 811 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 546 (+1) од,
літаків / aircraft – 316 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5264 (+17),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1531 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9203 (+33) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 967 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua