Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.11.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 313470 (+920) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 5362 (+8) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 10086 (+7) од,
артилерійських систем / artillery systems – 7589 (+20) од,
РСЗВ / MLRS – 882 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 580 (+0) од,
літаків / aircraft – 322 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5649 (+15),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1561 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 22 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9973 (+24) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 1081 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua