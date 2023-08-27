Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.08.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 260820 (+550) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 4396 (+6) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 8554 (+15) од,
артилерійських систем / artillery systems – 5403 (+24) од,
РСЗВ / MLRS – 728 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 498 (+1) од,
літаків / aircraft – 315 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4378 (+11),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1411 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7854 (+31) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 808 (+4).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua