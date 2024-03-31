Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.03.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 442170 (+650) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 6966 (+15) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 13304 (+20) од,
артилерійських систем / artillery systems – 11050 (+44) од,
РСЗВ / MLRS – 1023 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 743 (+7) од,
літаків / aircraft – 347 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8731 (+30),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2048 (+2),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 14717 (+47) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 1823 (+9)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua