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Закончились все продукты: в детсадах Краснограда нечем кормить детей

Закончились все продукты: в детсадах Краснограда нечем кормить детей

Ситуация с питанием воспитанников детских садов в Краснограде – критическая. Как сообщает издание "Комментарии", в дошкольных учреждениях закончились все запасы продуктов.

По данным издания, в детских садах Краснограда нет ни молока, ни яиц, ни даже хлеба: продуктов в дошкольные учреждения еще не привозили.

Губернатор Харьковской области Айна Тимчук назвала ситуацию "несколько преувеличенной" и добавила, что такая ситуация сейчас может наблюдаться по всей Украине. По словам председателя ХОГА, это связано с переходом полномочий от районных государственных администраций к объединенным территориальным громадам.

Также, по словам Айны Тимчук, были сделаны заранее запасы за счет финансов, которые оставались на тот момент.

"Процесс питания был организован. Все продукты были заготовлены заранее", - отметила Айна Тимчук, добавив, что подобных ситуаций в других районах области нет.

Напомним, скандал с питанием в детских садах Краснограда вспыхнул на прошлой неделе. Родители дошкольников обратились в СМИ, посетовав на качество питания. По словам родителей, малышей кормили только кашей и овощами – без мясных и рыбных продуктов. Из-за скудного рациона дети отказывались есть и ходили голодными.

В Красноградском городском совете оправдывали ситуацию тем, что проблемы с организацией детского питания возникли в переходный период реформирования. В связи с ликвидацией отдела образования Красноградской райгосадминистрации возникла определенная правовая коллизия - проводить тендерные закупки предыдущий отдел образования уже не имел юридических оснований, а в структуре Красноградского городского совета орган управления образованием вообще еще не прошел государственную регистрацию, а потому и не имел права осуществлять любые процедуры.

В мэрии также добавили, что отдел образования пытается ежедневно мониторить наличие продуктов в каждом учебном заведении и осуществлять их перераспределение. Кроме того, инициирован вопрос перед Красноградским городским советом по снижению стоимости питания детей в учебных заведениях за январь - февраль 2021 года.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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