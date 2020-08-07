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Закрытие собора ПЦУ в Крыму: архиепископ заявил о конце украинской церкви на полуострове

Закрытие собора ПЦУ в Крыму: архиепископ заявил о конце украинской церкви на полуострове

После того, как оккупанты выселили общину ПЦУ из собора в Симферополе, украинской церкви в Крыму не будет. Об этом заявил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, сообщает Крым.Реалии.

«Если судебные приставы начнут исполнять это решение, то это будет означать прекращение существования Православной церкви Украины в Крыму. Кроме этого здания, у меня на полуострове больше ничего не осталось, кроме нескольких жилых домов в глухих сельских районах. Сейчас самый острый вопрос: куда девать имущество?» – сетует архиепископ.

Климент утверждает, что еще в 2017 году российские судебные приставы вывезли церковные ценности с первого этажа собора, и с тех пор они так и не были найдены.

«В соборе осталось уникальное собрание живописных икон, которое накапливалось в течение 25 лет, там есть работы 18-19-го веков. Раньше момент выселения удавалось оттянуть, поскольку по российскому закону мы должны были пройти все суды, а сейчас мы окончательно проиграли в Москве. Дальше остается только Европейский суд по правам человека – и мы уже обратились туда», – заключил Климент.

Источник: sprotyv.info

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