«Залужний більше не може керувати армією». Моніторинг ворожої пропаганди

Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій

Прокремлівські Telegram-канали 24-26 травня поширювали такі наративи:

▶️ Головком ЗСУ Валерій Залужний неспроможний керувати армією:

● Спростування чуток про здоров’я Залужного лише підсилюють версію про його поранення;

● Залужному шукають заміну;

● Історія із Залужним – відволікаючий маневр, щоб перекрити “втрату” Бахмута або відкласти контрнаступ;

● Навіть ліквідація Залужного не скасовує агресію НАТО.

▶️ Бахмут: ЗСУ зазнали величезних втрат і залишили місто:

● Україна й досі не визнає втрату міста;

● З Бахмута насильно вивозили дітей;

● Колосальні втрати ЗСУ в Бахмуті;

● Сирський провалив Бахмутську операцію.

▶️ Атака морських безпілотників на російський корабель – справа рук Заходу.

▶️ Критика військово-політичного керівництва росії:

● російська пропаганда бреше та програє українській;

● росія неефективно витрачає кошти на дрони;

● росрезерв продає машини, які могли б передати фронту.

▶️ Україна розплачується за міжнародну допомогу через чорну трансплантологію.

Джерело: https://t.me/spravdi/29608

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