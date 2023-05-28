«Залужний більше не може керувати армією». Моніторинг ворожої пропаганди
Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій
Прокремлівські Telegram-канали 24-26 травня поширювали такі наративи:
▶️ Головком ЗСУ Валерій Залужний неспроможний керувати армією:
● Спростування чуток про здоров’я Залужного лише підсилюють версію про його поранення;
● Залужному шукають заміну;
● Історія із Залужним – відволікаючий маневр, щоб перекрити “втрату” Бахмута або відкласти контрнаступ;
● Навіть ліквідація Залужного не скасовує агресію НАТО.
▶️ Бахмут: ЗСУ зазнали величезних втрат і залишили місто:
● Україна й досі не визнає втрату міста;
● З Бахмута насильно вивозили дітей;
● Колосальні втрати ЗСУ в Бахмуті;
● Сирський провалив Бахмутську операцію.
▶️ Атака морських безпілотників на російський корабель – справа рук Заходу.
▶️ Критика військово-політичного керівництва росії:
● російська пропаганда бреше та програє українській;
● росія неефективно витрачає кошти на дрони;
● росрезерв продає машини, які могли б передати фронту.
▶️ Україна розплачується за міжнародну допомогу через чорну трансплантологію.
Джерело: https://t.me/spravdi/29608