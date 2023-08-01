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Западные СМИ все как один сейчас говорят о второй фазе наступления СОУ

Западные СМИ все как один сейчас говорят о второй фазе наступления СОУ

И все кому не лень, подхватили эти тезисы, хотя...

Хотя, вторая фаза наступления ведётся с середины июня, а подразумевается, скорее всего, третья фаза - прорыв основной линии обороны. Но и тут - мимо...

Чтобы разобраться в том, что и как корректнее называется и, что вообще происходит, немного вводной информации.

Первой фазой можно и даже правильно считать те действия, которые начались в первых числах июня в Запорожской и Донецкой областях и которые представляли собой разведку боем.

В рамках этих действий были вскрыты позиции российской артиллерии второй линии обороны, выявлены склады с боеприпасами, ГСМ и прочие объекты, определены основные логистические маршруты и проведён анализ полосы обеспечения и не только. С середины июня начался процесс прорыва полосы обеспечения.

В целом, именно этот процесс можно считать второй фазой наступления, когда после проведения разведки боем развернулся спектр мероприятий по поступательному выходу ко второй линии обороны. И, в настоящее время, этот процесс ещё не завершён.

Да, СОУ, вбив клин между Роботино и Вербовое и вправду вышли на основную линию обороны РОВ, но это только на одном участке, в определённой локации.

Только после того, как будут выравнены фланги, заняты господствующие высоты и освобождены сёла и н.п. играющие роль опорников, начнётся 3-я фаза.

Фактически, о подготовке прорыва второй линии обороны можно говорить тогда, когда ты вышел к этой линии не на одном участке, протяжённостью, например, километр, а когда создан удобный фронт для прорыва и соответствующие условия для поддержки этого процесса. Например, контроль тех же высот.

А потому, кто-то очень сильно на Западе торопит события. То ли из-за непрофессионализма, то ли по злому умыслу. Ведь когда звучит объявление второй фазы наступления, все ждут чего-то нового, а когда оно не происходит, сразу же включается российская пропаганда с нарративом "наступление провалилось!"

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

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