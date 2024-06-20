Збито 5 ракет та 27 ударних БПЛА

У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – рф);

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

- 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф).

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина.

Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;

- 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Через нічний російський обстріл пошкоджене обладнання на енергообʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях — "Укренерго".

Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Новости портала «Весь Харьков»