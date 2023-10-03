Збірна України пропустить юнацький чемпіонат світу з дзюдо в Португалії через допуск на турнір росіян у нейтральному статусі

Як повідомив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, один з росіян, якого допустили на турнір, є діючим військовослужбовцем.

"Дзюдо нас вчить поважати суперника та демонструвати цю повагу на татамі. Але у наших реаліях це неможливо.

А вся ця історія з "нейтральними" атлетами — просто якийсь фейк. Адже весь цивілізований світ розуміє, що під "нейтральністю" ховаються спортсмени країни, яка веде криваву війну у центрі Європи", — додав Кошляк.

Джерело: https://t.me/znua_live/115306

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