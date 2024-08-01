«З'явилися свідчення чергової жертви «київського режиму». Це – ворожа маячня

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Брехня: житель села Новгородське розповів, що ЗСУ принижували та погрожували мирним людям, залякували і вивозили дітей без згоди батьків. Також вони вимагали від місцевих послуги інтимного характеру. Таке тиражують прокремлівські сміттярки.

Правда: публікація «свідчень» від імені «жертв київського режиму» – один з улюблених жанрів російської пропаганди, яка цинічно використовує мешканців ТОТ чи навіть українських військовополонених, змушуючи їх озвучувати абсурдні «свідчення» або «зізнання» про «звірства українських фашистів».

Цей вкид – черговий приклад роботи кремлівської пропаганди. Його мета – створити в аудиторії обурення та ілюзію достовірності, хоча викладені факти чи навіть особу спікера перевірити неможливо. Це класичний прийом пропаганди: чим сильніша емоційна реакція людини, тим менш скептично вона ставиться до почутого.

Подібні «відеозізнання» спрямовані передусім на мешканців прифронтових територій – пропаганда прагне підірвати їхню довіру до ЗСУ і переконати, що їхні захисники насправді є нібито «головним джерелом загрози для цивільного населення».

Джерело: https://t.me/spravdi/40509

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