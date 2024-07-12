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Знищив найбільше російських кораблів — міжнародні експерти оцінили ефективність дрону Magura V5

Знищив найбільше російських кораблів — міжнародні експерти оцінили ефективність дрону Magura V5

Знищив найбільше російських кораблів — міжнародні експерти оцінили ефективність дрону Magura V5За результатами дослідження, опублікованому у польському виданні “Political Science and Security Studies Journal”, український ударний морський дрон Magura V5 визнали найрезультативнішим під час російсько-української війни.

Завдяки дронам Magura V5 завдано вогневого ураження 14 російським кораблям, 8 з яких знищено повністю.

Йдеться, зокрема, про розвідувальний корабель ворога “іван хурс”, патрульний корабель “сєрґєй котов”, десантні судна “акула” та “серна”, ракетний корабель “івановєц”, великий десантний корабель “цезарь куніков”, а також про російські швидкісні патрульні та десантні катери різних типів.

Збитки, завдані державі-агресору росії операторами ГУР МО України за допомогою дронів Magura V5, орієнтовно оцінюються у понад пів мільярда доларів.

Окрім порівняння результативності Маґур з іншою зброєю такого типу, польські науковці також оцінили як використання ударних морських дронів вплинуло на безпекову ситуацію у Чорному морі.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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