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Ізраїльська бронетехніка дісталася до околиць міста Газа і перерізала одну з найголовніших доріг в регіоні.

Ізраїльська бронетехніка дісталася до околиць міста Газа і перерізала одну з найголовніших доріг в регіоні.

Про це пише The Times of Israel. (https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israeli-tanks-on-the-edge-of-gaza-city-key-road-cut-witnesses-say/?fbclid=IwAR0zu9RWZIlthUqwt2R8-TwP9pETeD-B3spOq6diwrYogx9NDlWd37c1shE)

Військовий кореспондент Емануель Фабіан опублікував відео, на якому бронетехніка в районі Зейтун атакує цивільний автомобіль. Повідомляється, що вогонь по ньому відкрив танк ЦАХАЛу.

Це відео підтверджує інформацію про те, що ізраїльські війська зайшли на дорогу Салах аль Дін, яка є головною автомагістраллю Сектору Гази, що з'єднує південь і північ.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/39019

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