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Зрители росТВ готовы воевать только в соцсетях Z-тками на фотографиях

Зрители росТВ готовы воевать только в соцсетях Z-тками на фотографиях

Добровольческие подразделения россиян, взявшие курс на освобождение России от рашизма, заняли зону, которую удобно удерживать.

При этом стоит отметить, что реализуется вовлечение территории России в войну. Это крайне важно.

Как мы помним, Володин задолго до войны написал статью о том, как "внутренний нерв россиян" перед выборами стоит перенаправлять во внешнюю плоскость.

Залужный в 2022 писал о том, что "поддержка россиянами войны" во многом объясняется тем, что Кремль постарался выставить информационный купол, в который не попадает "грохот бомб".

Так, первый удар по этой картине "далёких побед" нанес сам Путин, начав мобилизацию, но эта мобилизация так или иначе наслаивались на пропаганду "потерь нет".

Теперь Белгород, в который легонько проникли добровольцы, становится фактором внутренней конфликтности внутри России. Так или иначе, отзвуки "далёкой войны" всё сильнее превращаются в "войну над головой", а, даже по данным Кремля, зрители росТВ готовы воевать только в соцсетях Z-тками на фотографиях.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7869

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