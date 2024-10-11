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Зупинити енергетичний терор України допоможе безперервне посилення ППО

Зупинити енергетичний терор України допоможе безперервне посилення ППО

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

АТ «НАЕК «Енергоатом» достроково завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи всі дев'ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території.

▶ Атомна генерація сьогодні є основою енергосистеми України, яка зараз готується до опалювального сезону.

▶ російські удари по об’єктах енергетики України є актами терору проти цивільного населення.

▶ За даними української розвідки, кремль мав злочинний намір атакувати українські АЕС з метою спровокувати гуманітарну кризу в зимовий період.

▶ Кінцева мета енергетичного терору росії – підірвати моральний дух українців і схилити Київ до «миру» на умовах путіна.

▶ Найкращою запорукою того, що злочинні плани москви будуть зірвані, є військова підтримка України, зокрема посилення спроможностей ППО.

Джерело: https://t.me/spravdi/42025

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