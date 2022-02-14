4 міфи про День святого Валентина, в які досі вірять
Щороку 14 лютого у багатьох країнах світу відзначають День святого Валентина або ж День закоханих.
Останніми роками українці також активно долучаються до цього святкування. Але в легенді цього свята є декілька неточностей, які сприймають за дійсність.
Православна церква України та Washington Post допомогли розвінчати деякі міфи щодо Дня святого Валентина.
Міф №1: День святого Валентина винайшли компанії, які виробляють і продають вітальні листівки
У фільмі 2004 року "Вічне сяйво чистого розуму" персонаж Джима Керрі Джоел каже, що свято "винайшли компанії, які випускають вітальні листівки, щоб змусити людей почуватися погано".
Як виявилося, День святого Валентина і листівки до Дня святого Валентина існували задовго до комерціалізації.
14 лютого ще вікторіанці обмінювалися жетонами, банкнотами і саморобними картками.
Традиція стала популярною, коли в середині XIX століття покращилася поштова інфраструктура.
Тоді з’явилася можливість анонімно надсилати романтичні записки.
Масово виробляти вітальні листівки розпочали в США в 1849 році.
Міф № 2: Святий Валентин є покровителем закоханих
Православна церква вшановує кілька святих з ім’ям Валентин.
Ймовірно, що святий, який згадується у масовій культурі 14-го лютого, відомий у церковному календарі як святий Валентин Інтерамський (Італійський).
Він жив в італійському місті Терні у III столітті і був страчений 269 року.
За словами Лізи Бител, яка вивчає історію християнства, швидше за все, День святого Валентина знаменує собою мученицьку смерть чоловіка, а не свято закоханих.
Також легенда свята насправді не відповідає фактам з реального життя святого Валентина.
Відповідно до однієї із найпопулярніших історій, святий Валентин вінчав закохані пари попри заборону жорстокого імператора Клавдія II.
Однак в цій легенді є значна помилкка у хронології подій, адже за часів життя святого Валентина у III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання.
Церква вважала законним той шлюб, що укладався відповідно до громадянських законів і закріплювався християнами через спільне причастя та оголошення перед членами громади.
Міф №3: 14 лютого завжди було святом любові
Ми успадкували сучасну версію Дня святого Валентина від вікторіанців, але за деякими свідченнями, справжня історія свята може походити зі Стародавнього Риму.
В середині лютого римляни відзначали Луперкалії, свято пияцтва, під час якого жінок били пасками зі шкіри козла, якого принесли в жертву. Жінки вважали, що це лікує їх від неплідності.
Святкування було остаточно засуджено Папою Геласієм в кінці V століття, але ймовірно, палкий дух свята переріс в традиції Дня святого Валентина.
Міф №4: Амур – це втілення романтики
Коли справа доходить до Дня святого Валентина, немає нікого більш популярного, ніж Купідон, рожевощокий херувим.
Але він не завжди був пухким малюком з пов'язкою на стегнах. Амур – римське втілення грецького бога Ероса. Цей бог, "найпрекрасніший з усіх безсмертних", був далеко не чарівним.
Ерос мав владу як над богами, так і над смертними. Його описували як молодим чоловіком, який є водночас гарним і небезпечним.
Источник: pravda.com.ua
Автор: Катерина Хорощак