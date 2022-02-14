4 міфи про День святого Валентина, в які досі вірять

Щороку 14 лютого у багатьох країнах світу відзначають День святого Валентина або ж День закоханих.

Останніми роками українці також активно долучаються до цього святкування. Але в легенді цього свята є декілька неточностей, які сприймають за дійсність.

Православна церква України та Washington Post допомогли розвінчати деякі міфи щодо Дня святого Валентина.

Міф №1: День святого Валентина винайшли компанії, які виробляють і продають вітальні листівки

У фільмі 2004 року "Вічне сяйво чистого розуму" персонаж Джима Керрі Джоел каже, що свято "винайшли компанії, які випускають вітальні листівки, щоб змусити людей почуватися погано".

Як виявилося, День святого Валентина і листівки до Дня святого Валентина існували задовго до комерціалізації.

14 лютого ще вікторіанці обмінювалися жетонами, банкнотами і саморобними картками.

Традиція стала популярною, коли в середині XIX століття покращилася поштова інфраструктура.

Тоді з’явилася можливість анонімно надсилати романтичні записки.

Масово виробляти вітальні листівки розпочали в США в 1849 році.

Міф № 2: Святий Валентин є покровителем закоханих

Православна церква вшановує кілька святих з ім’ям Валентин.

Ймовірно, що святий, який згадується у масовій культурі 14-го лютого, відомий у церковному календарі як святий Валентин Інтерамський (Італійський).

Він жив в італійському місті Терні у III столітті і був страчений 269 року.

За словами Лізи Бител, яка вивчає історію християнства, швидше за все, День святого Валентина знаменує собою мученицьку смерть чоловіка, а не свято закоханих.

Також легенда свята насправді не відповідає фактам з реального життя святого Валентина.

Відповідно до однієї із найпопулярніших історій, святий Валентин вінчав закохані пари попри заборону жорстокого імператора Клавдія II.

Однак в цій легенді є значна помилкка у хронології подій, адже за часів життя святого Валентина у III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання.

Церква вважала законним той шлюб, що укладався відповідно до громадянських законів і закріплювався християнами через спільне причастя та оголошення перед членами громади.

Міф №3: 14 лютого завжди було святом любові

Ми успадкували сучасну версію Дня святого Валентина від вікторіанців, але за деякими свідченнями, справжня історія свята може походити зі Стародавнього Риму.

В середині лютого римляни відзначали Луперкалії, свято пияцтва, під час якого жінок били пасками зі шкіри козла, якого принесли в жертву. Жінки вважали, що це лікує їх від неплідності.

Святкування було остаточно засуджено Папою Геласієм в кінці V століття, але ймовірно, палкий дух свята переріс в традиції Дня святого Валентина.

Міф №4: Амур – це втілення романтики

Коли справа доходить до Дня святого Валентина, немає нікого більш популярного, ніж Купідон, рожевощокий херувим.

Але він не завжди був пухким малюком з пов'язкою на стегнах. Амур – римське втілення грецького бога Ероса. Цей бог, "найпрекрасніший з усіх безсмертних", був далеко не чарівним.

Ерос мав владу як над богами, так і над смертними. Його описували як молодим чоловіком, який є водночас гарним і небезпечним.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Катерина Хорощак

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