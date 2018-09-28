5 осенних уловок от звезд

Иногда для того, чтобы преобразить свой сезонный гардероб – достаточно добавить к нему пару ярких вещей. Звезды показывают на какие тренды стоит обратить внимание в этом сезоне, чтобы ваша осень «заиграла» по-новому.



Тон в тон. Классическое цветовое сочетание возвращается, но уже в новом прочтении. Миксуя одноцветные вещи (верх-низ), старайтесь все же дифференцировать их с помощью оттенка либо принта. Роузи справилась с заданием на «отлично».



Клетка, «гусиная лапка», полоска – в вашем осеннем гардеробе должен в обязательном порядке появиться жакет с одним из этих принтов. Он будет органично смотреться как в офисном антураже, так и с кожаными брюками – за его пределами. Кайя Гербер одобряет.



Платье-свитер, а точнее – свитер-платье. Берем любимый длинный свитер, подчеркиваем талию с помощью поясной сумки, ремня или платка, и вуаля – образ не хуже, чем у Эмили Ратаковски.



С «мужского» плеча. Свой гардероб – не предел для воображения. Берем пример с Джиджи Хадид, которая уверенным шагом следует за трендом и надевает не только джинсы «бойфренда», но и его рубашку вместе с водолазкой.



Многослойность. Когда как не осенью позволить себе надеть все лучшее и сразу? Блейк Лайвли – пример того, как это сделать стильно.

Источник: harpersbazaar.com.ua

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