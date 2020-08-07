6 ошибок с рубашкой, которые совершают все девушки — исправляем их вместе!

Ни один гардероб не обходится без классической белой рубашки — мы сразу думаем о ней, когда речь заходит про модную базу. Но несмотря на то, что эта вещь давно стала для всех привычной, немногие умеют правильно ее выбирать. Рассказываем про основные ошибки, которые совершают девушки при покупке рубашки.

Узкий крой

Мало того, что в такой рубашке тебе будет попросту неудобно (она сильно стесняет движения и ограничивает твои возможности), так еще и придется беспокоиться, не слишком ли она облегает тело. Вещи по фигуре сильнее подчеркивают объемы, в них заметны малейшие складочки на коже (а они есть у всех, достаточно тебе присесть или нагнуться). Кроме того, подобные модели уже вышли из моды — на смену им пришли куда более свободные и легкие варианты.

Неудачная длина

Примеряя рубашку, попробуй в ней немного подвигаться. Наклонись вперед, присядь, подними руки над головой. Ткань задирается наверх? Тогда ты выбрала модель неподходящей длины. Не советуем брать слишком короткие рубашки. Во-первых, такие модели доставят тебе немало дискомфорта (ткань придется постоянно поправлять, одергивать), а во-вторых, смотрятся они довольно неряшливо и не по размеру, как будто ты достала из шкафа вещь, которую носила лет пять назад.

Просвечивающийся материал

Если ты покупаешь рубашку для офиса, то эта маленькая ошибка станет для тебя настоящей катастрофой. Да и в повседневной жизни лучше избегать подобных моделей. Сложность еще заключается в том, что часто ткань ведет себя иначе при разном освещении. Так, во время примерки в магазине тебе может показаться, что она достаточно плотная, а вот при естественном свете она легко может явить миру твое нижнее белье. Поэтому после покупки примерь рубашку дома повторно, желательно в разное время дня и при разном освещении, и если обнаружишь, что материал предательски просвечивает, верни ее обратно.

Объемные рюши

Часто девушки, в попытки обыграть свой деловой образ, покупают белые рубашки, щедро украшенные рюшами. Во-первых, такие модели смотрятся старомодно. Во-вторых, увеличивают фигуру в объеме в два раза. А оно тебе надо?

Короткий рукав

А вот и хитрое решение на лето — рубашка с коротким рукавом. К сожалению, смотрится такая модель несерьезно и как-то неполноценно — то ли недофутболка, то ли недорубашка. Вряд ли такая вещь станет гармоничным дополнение к образу серьезного и ответственного сотрудника. Лучше присмотрись к моделям из легких, дышащих тканей, но стандартного кроя.

Нелепый декор

Еще один неудачный способ добавить изюминку в свой дресс-код — использовать на рубашке яркий декор. Не надо так! Забудь про кружевные воротнички и вставки, вышивку и многочисленные камушки. Такие элементы визуально дешевят образ и делают его каким-то несерьезным.

Источник: www.cosmo.ru/

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