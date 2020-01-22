Белла Хадід одягнула толстовку замість шарфа

Якщо вам раптом здалося, що в Нью-Йорку чи Маямі поменшало супермоделей, то вам не здалося - вони всі і справді зараз "переселилися" в Європу: у Парижі почався Тиждень моди.



До прикладу, вчора папараці помітили біля готелю Беллу Хадід.



Для прогулянки зірка обрала коричневу дублянку і вузькі джинси, а замість шарфа закутала в толстовку. Образ доповнили незвично велика сумка Jacquemus з градієнтом і сонцезахисні окуляри.





Источник: bilshe.com/

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