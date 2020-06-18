Эксперты сравнили полезные свойства окрошки на квасе и на кефире

Для приготовления окрошки в качестве основы одни используют квас, другие предпочитают кефир. Эксперты сравнили полезные свойства двух разновидностей данного блюда, улучшающего работу кишечника.

Специалисты отмечают, что его можно готовить на кефире или на квасе, и данная пища повышает иммунитет. Улучшается микрофлора кишечника, снижаются раздражения. Вместе с тем окрошка из кваса противопоказана пациентам, которые страдают язвой или гастритом. Блюдо на нежирном кефире допускается употреблять лицам, у которых диагностировали гастрит с пониженной кислотностью желудка. .

Источник: Новости Ю

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