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Эксперты сравнили полезные свойства окрошки на квасе и на кефире

Эксперты сравнили полезные свойства окрошки на квасе и на кефире

Для приготовления окрошки в качестве основы одни используют квас, другие предпочитают кефир. Эксперты сравнили полезные свойства двух разновидностей данного блюда, улучшающего работу кишечника.

 Специалисты отмечают, что его можно готовить на кефире или на квасе, и данная пища повышает иммунитет. Улучшается микрофлора кишечника, снижаются раздражения. Вместе с тем окрошка из кваса противопоказана пациентам, которые страдают язвой или гастритом. Блюдо на нежирном кефире допускается употреблять лицам, у которых диагностировали гастрит с пониженной кислотностью желудка. . 
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: продукты

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