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Япония выпустит марки с видами Украины

Япония выпустит марки с видами Украины

Продажа марок посвящена сотрудничеству Украины с городом Хино накануне Олимпийских игр в Японии.

В ноябре почта Токио начнет продажи марок Украина - г. Хино. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает Посольство Украины в Японии на своей странице в Facebook.

Отмечается, что продажа марок посвящена сотрудничеству Украины с городом Хино в рамках японской правительственной программы Host Town накануне Олимпийских игр.

Проект осуществлен благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией города Хино и Почтой Японии.

Фотографии Украины для этого проекта сделаны украинским фотографом Вячеславом Присяжнюком. На них запечатлены знаменитые туристические места  Украины, в частности – Тоннель любви в Ровненской области и Ласточкино гнездо в Крыму.

Япония выпустит марки с видами Украины

 

Источник: korrespondent.net/

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