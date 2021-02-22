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Игрок в Minecraft соорудил фэнтезийный эльфийский город на деревьях

Игрок в Minecraft соорудил фэнтезийный эльфийский город на деревьях

И какие только сооружения не создают игроки в Minecraft: одни строят реалистичные города с архитектурой разных исторических эпох, другие предпочитают фэнтезийный антураж и возводят масштабную цитадель дворфов или поселение из аниме «Атака титанов». К последним относится и посетитель форума Reddit под псевдонимом nrgmix. Недавно он поделился своим самым амбициозным творением — эльфийским городом Телперионом, сооружённым на высоких деревьях.

На завершение проекта у энтузиаста ушло более двадцати часов. Сразу стоит отметить, что автор удачно подобрал яркие материалы, чтобы подчеркнуть фэнтэзийный антураж. Он соорудил несколько огромных деревьев, которые использовал в качестве основы для постройки самого города. Если внимательно присмотреться к опубликованной ниже картинке, то можно заметить более десятка небольших домиков. Каждый имеет свой интересный дизайн, который подбирался ещё и с учётом местоположения на дереве. Кроме того, nrgmix соорудил множество лестниц, чтобы обеспечить подходы к домам.

Комментаторы на Reddit оценили старания энтузиаста и поставили его творению более трёх тысяч положительных отметок. А один из пользователей написал под постом: «Вау, это удивительно, отличная работа».

Игрок в Minecraft соорудил фэнтезийный эльфийский город на деревьях

Источник: internetua.com

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Темы: компьютер

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