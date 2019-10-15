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Какие пальто в моде этой осенью - два основных тренда

Какие пальто в моде этой осенью - два основных тренда

Закончились теплые летние дни и наступила капризная осень, что заставляет нас одеться потеплее.

Самое время ознакомится с модными мега популярными новинками в мире пальто ведь это удобный и практичный наряд.

Современные дизайнеры выделяют несколько вариантов:

  • Пальто оверсайз - эта одежда с широкими плечами, напоминающая вещи бойфренда, но такое пальто смело подчеркнет индивидуальность и эффектность.
  • Двубортные пальто - одежда, которая имеет широкие двойные передние клапаны и два параллельных ряда застежек, предпочтительно для худеньких леди, что позволяет выглядеть солидно, стильно и деликатно.

Новинки в мире пальто показали ряд модных домов:

пальто двубортное осень 2019

Christian Dior

пальто модное осень 2019

Chanel

пальто оверсайз осень 2019

Kenzo

пальто осень 2019

Fendi

Источник: socportal.info

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: мода, стиль

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