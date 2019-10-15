Какие пальто в моде этой осенью - два основных тренда

Закончились теплые летние дни и наступила капризная осень, что заставляет нас одеться потеплее.

Самое время ознакомится с модными мега популярными новинками в мире пальто ведь это удобный и практичный наряд.

Современные дизайнеры выделяют несколько вариантов:

Пальто оверсайз - эта одежда с широкими плечами, напоминающая вещи бойфренда, но такое пальто смело подчеркнет индивидуальность и эффектность.

Двубортные пальто - одежда, которая имеет широкие двойные передние клапаны и два параллельных ряда застежек, предпочтительно для худеньких леди, что позволяет выглядеть солидно, стильно и деликатно.

Новинки в мире пальто показали ряд модных домов:

Christian Dior

Chanel

Kenzo

Fendi

Источник: socportal.info

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