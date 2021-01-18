Калейдоскоп спектаклей одесского разлива

25.01 в 19:00

Арт-кафе Ван Гог, Маршала Бажанова 28

ПРЕМЬЕРА!

"Наш Высоцкий"

В ролях:

Зиночка- Татьяна Волкова

Плотник Иосиф - Егор Онищенко

Морячок - Владимир Мельник

Додик музыкант - Давид Хубутия

Шляпник Яша - Виталий Бондарев

Режиссер Галина Панибратец и Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев.

Дамы, господа,- других не вижу здесь,

Блеск, изыск и общество прелестны!

Сотвори, господь, хоть пятьдесят Одесс,-

Все равно в Одессе будет тесно.

Наш Высоцкий! В многообразии образов и сюжетов песен поэта у каждого человека он свой. Вот и театр ЛанжеронЪ предлагает Вашему вниманию Своего Высоцкого. Володю, который часто бывал в Одессе, которого продолжают любить, слушать и читать практически в каждом одесском дворе. Человек редкого мужества и трезвого отношения к бытию. С особым обостренным чувством ответственности перед правдой и непримиримостью к равнодушию и лицемерию. Высоцкий был и остается одним из тех поэтов, которые помогают нам разглядеть во внутреннем мраке стяжательства, двуличия и лжи то своё настоящее лицо. И та притягательная сила поэта, которую мы ощущаем в его стихах, берет свое начало в любви к людям.

А мне в Одессу надо позарез.

И надо мне туда, куда три дня не принимают

И потому откладывают рейс.

Пусть где-нибудь все ясно и тепло,

Там хорошо, но мне туда не надо

Отсюда не пускают, а туда не принимают,

Несправедливо, муторно, но вот

Взлетим мы, распогодится, и все запреты снимут!

https://internet-bilet.ua/uk/lanjeron

Телефон для бронирования билетов: +380661339935

Всё спектакли нашего театра проходят в БЕЗОПАСНОМ формате! Все нормы безопасности соблюдаются!!! Не забудьте, пожалуйста, маску!)

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26.01 и 14.02 в 19:00

ПРЕМЬЕРА!

Комедия для влюблённых пар! Акция! Один билет на двоих!

«Верю в тебя»

по пьесе Вадима Коростылёва

Сергей - Давид Хубутия, Егор Онищенко

Владимир – Владимир Мельник

Ирина - Татьяна Волкова

Режиссер — Галина Панибратец и Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

16+

...Это не сказка и не быль. Скорее всего это и то и другое. Ведь в жизни часто происходят чудеса,которых мы почему-то не замечаем. А если заметить, то можно, к примеру рассказать историю о том, как один человек сделал другого прекрасным просто потому, что глубоко поверил в то, что он прекрасен. И наоборот – мы нередко делаем людей хуже, чем они есть на самом деле, слишком много говоря о их дурных качествах.

Но мне хотелось написать пьесу о том, как человек становится лучше, а не хуже.. (Вадим Коростылёв)

Живут ли в нашем мире волшебники, и стоит ли нам верить в волшебство?!

Самая волшебная фраза которая творит чудеса свободы на пути к мечте!

Она всего из трёх слов "ВЕРЮ В ТЕБЯ"!

Спектакль о том как доверять и понимать, как быть терпеливым и решительным, как быть счастливым и любить!!!)))

Это и сказка и быль, а самое главное – это комедия.

С театром «ЛанжеронЪ» в поисках счастья и познания человеческой сущности с верой в тебя!

кинотеатр «БоммерЪ», ул.Полтавский шлях,6

https://internet-bilet.ua/uk/lanjeron

Телефон для бронирования билетов: +380661339935

Всё спектакли нашего театра проходят в БЕЗОПАСНОМ формате! Все нормы безопасности соблюдаются!!! Не забудьте, пожалуйста, маску!)

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27.01 в 19:00

Арт-кафе Ван Гог, Маршала Бажанова 28

Театр «ЛанжеронЪ» в Харькове!

ПРЕМЬЕРА!

"Как это кушали в Одессе!"

по рассказам Александра Бирштейна

Исполняют: Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев и

Режиссер: Галина Панибратец

Вынос блюд: Арт-кафе "Ван Гог"(ул.Маршала Бажанова, 28)

Душевно и с одесским юмором!

"...Скажите, вы любите вкусно покушать? нет, нет, не поесть, а покушать? Не видите разницы? Тогда вы не из Одессы... Об особенностях, которые можно выделить в Одесской кухне, тем более звание "одессит" уже и есть национальность – расскажет вам Виталий Бондарев

И не просто расскажет, а вместе с Арт-кафе "Ван Гог" продемонстрируют как и с чем, дадут попробовать и еще пожелают вам, как истинные одесситы, и замете – без скорбных лиц, а с ироничностью и общительностью:

Желаем шоби вам улыбалась удача, но с вас не ржала.

Шоби ви хорошо хотели и ваши мечты не сбывались над другими. Пусть вам никто не мешает шикарно жить, не расчесывает вам нерви. Шоб мы так жили как мы вам это желаем!....."

Цена билета 200 грн.

количество мест ограничено.

Дресс-код: Одесса – style!

СюрпрЫзы Вам таки обеспечены!

https://internet-bilet.ua/uk/lanjeron

Телефон для бронирования билетов: +380661339935

Всё спектакли нашего театра проходят в БЕЗОПАСНОМ формате! Все нормы безопасности соблюдаются!!! Не забудьте, пожалуйста, маску!)

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29.01 в 19:00

Арт-кафе Ван Гог, Маршала Бажанова 28

“Май нейм из Маня”

Премьера!

Спектакль поставлен по мотивам одноименной трагикомической повести

АЛЕКСАНДРА КАНЕВСКОГО.

Актер — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Режиссер — Галина Панибратец

Спектакль рассказывает о человеческом великом братстве, о доброте и верности, о гуманности и милосердии, о благородстве и о тех вечных ценностях нашей жизни, которые и составляют ее суть. Плача, смеясь и радуясь, зритель сопереживает всем тем персонажам одесского дворика, о которых трогательно и с иронией рассказывает Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

«Ведь этот дворик — обобщающий образ — метафора прошлого, нашего общего — как теперь можно было бы сказать — коллективного бессознательного. За набегающими друг на друга поржавевшими крышами, скучившимися ставнями, за которыми уже давно никто не живет, затаились детство и юность главного героя. И как только он еще раз появится здесь, все кругом опасливо и внимательно замолчит, выжидая. Пройдет какая-то минута, и тонкий запах прошлого вспыхнет мириадами светлячков, и рассыплется в поисках утраченного времени, а затем, очнувшись, начнет собираться в рассказ о молодости женщины, жившей в этом дворе, об обретении ею семьи, дома, себя.

А еще — о «золотом веке», общей судьбе и трагедиях времени... И немного — о тоске по человечности, к которой мы так медленно идем. Словом, о множестве разных вещей, выходящих за рамки истории частной жизни отдельного двора.» (Юлий Швец)

“Когда-то на этом месте бурлил страстями маленький одесский дворик, Заплетённый паутиной бельевых верёвок, на которых, как пойманные мухи, трепыхались трусы, майки и

бюстгальтеры всевозможных размеров... В этом дворе было много обитателей, забавных, трогательных и неповторимых. Я полюбил их на всю жизнь и сегодня вас с ними познакомлю...»

С театром «ЛанжеронЪ» в поисках счастья, душевно и с одесским колоритом!

https://internet-bilet.ua/uk/lanjeron

Телефон для бронирования билетов: +380661339935

Всё спектакли нашего театра проходят в БЕЗОПАСНОМ формате! Все нормы безопасности соблюдаются!!! Не забудьте, пожалуйста, маску!)

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31.01 в 19:00

Кинотеатр БоммерЪ

Полтавский Шлях 6

«МОНЯ»

Трагикомедия

по книге ЭФРАИМА СЕВЕЛЫ. «Моня Цацкес - знаменосец»

Моня — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Режиссер — Галина Панибратец

Главный герой Моня Цацкес – парикмахер, поразительный персонаж еврейской национальности, со всеми присущими этому навыками и умениями, изобретательности его ума позавидует даже другой такой же еврей!

Здесь плачешь от боли и смеешься до слез. Монины истории и эпизоды порой на грани фола, но очень яркие; гомерически смешные, нелепые, но вполне возможные, чего у нас только не происходит; грустные, потому что идет война.

Этот спектакль наполнен таким душевным светом, что хочется и плакать, и смеяться одновременно. Жизнелюбие - как маленький росток на тонкой ножке, среди пылающих зарниц и громыхающей кононады артиллерийских залпов...

Жизнелюбие, человеколюбие, мечта о мирной жизни - только это, подчас, и помогало выстоять.Только это и должно быть основой человеческих взаимоотношений, основой самого его - человеческого существования. Но не всегда оно так. Бок о бок сосуществуют ужасы войны и маленькие радости существования, бытия, присутствия в этом мире.

По доброму, душевно о самом страшном.

Возрастное ограничение! 18+

По итогам театральной ассамблеи «Харьковский счет» спектакль был признан лучшим в театральном сезоне 2018-2019

Спектакль «МОНЯ» по итогам театрального сезона 2018-2019 в Харькове был номинирован в лонг- лист Независимой театральной премии имени Вячеслава Панченко.

И 6 сентября 2019 года театр «ЛанжеронЪ» стал обладателем премии Вячеслава Панченко в номинации «Яркое театральное событие сезона 2018/2019» за спектакль «МОНЯ»

По итогам ХХII театрального фестиваля «Мельпомена Таврии» (Херсон, Украина), 10-13 сентября 2020г.

«Лучшая мужская роль»

Виталий Бондарев, заслуженный артист Украины

Спектакль «Моня» Э. Севелы

Театр Одесского разлива «ЛанжеронЪ» (г. Харьков)

Кинотеатр БоммерЪ, Полтавский Шлях 6

https://internet-bilet.ua/uk/lanjeron

Телефон для бронирования билетов: +380661339935

Всё спектакли нашего театра проходят в БЕЗОПАСНОМ формате! Все нормы безопасности соблюдаются!!! Не забудьте, пожалуйста, маску!)

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12.01 в 19:00

Кинотеатр БоммерЪ

Полтавский Шлях 6

«РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» или «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»

По пьесе АНАТОЛИЯ КРЫМА

комедия в 2-х действиях

В ролях:

Евгений –Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Елена – Заслуженная артистка Украины Майя Струнникова

Женя – Татьяна Волкова

Вадим – Давид Хубутия

Техническая поддержка – Юрий Лавров

Режиссер – Галина Панибратец

Стареющий композитор, обласканный славой, понимает, что звездный час его прошел. И в своих бедах творец винит, прежде всего, жену Елену. Чтобы вернуть капризную музу, Евгений приводит в дом молодую любовницу — студентку консерватории. А жене приходится мириться с тем, что отныне она будет жить под одной крышей с «голубками».

Пикантности ситуации добавляет неожиданный ответный ход Елены. Такого поворота событий маэстро явно не ожидал...

ИЗ Википедии: Ролевая игра — игра обучающего или развлекательного назначения, вид драматического действия, участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия; вместе создают или следуют уже созданному сюжету. Действия участников игры считаются успешными или нет в соответствии с принятыми правилами. Игроки могут свободно импровизировать в рамках выбранных правил, определяя направление и исход игры

Таким образом, сам процесс игры представляет собой моделирование группой людей той или иной ситуации. Каждый из них ведёт себя, как хочет, играя за своего персонажа.

в кинотеатре БоммерЪ (ул.Полтавский Шлях,6)

https://internet-bilet.ua/uk/lanjeron

Телефон для бронирования билетов: +380661339935

Всё спектакли нашего театра проходят в БЕЗОПАСНОМ формате! Все нормы безопасности соблюдаются!!! Не забудьте, пожалуйста, маску!)

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