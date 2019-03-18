Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 27

Кошка Карла Лагерфельда запускает линию одежды в память о дизайнере

Кошка Карла Лагерфельда запускает линию одежды в память о дизайнере

Это звучит странно, но есть одно «но».

Любимая кошка недавно ушедшего Карла Лагерфельда Шупетт, как и все мы, в трауре. Но несмотря на то, что богатой наследницей она не станет, внимание журналистов к ней не утихает. Возможно, из-за финансовых трудностей, или по какой-то другой причине, Шупетт запускает лимитированную коллекцию футболок, кружек и чехлов для iPhone в память о своем хозяине Карле Лагерфельде. 

Шупетт, а точнее, команда, которая ведет социальные сети от лица знаменитого питомца (аккаунт @ChoupettesDiarу) решила создать коллекцию #RIPDaddy («Покойся с миром, папочка»). Вещи можно купить в официальном онлайн-магазине аккаунта. Как объясняется в пресс-релизе коллекции: «В это трудное время поклонники и подписчики очень поддержали Шупетт, за что кошка будет вечно им благодарна. Эти любовь и поддержка дали ей силы, чтобы двигаться дальше и запустить памятную коллекцию #RIPDaddy».

Все это выглядело бы странно, если бы не информация о том, что выручка с продаж пойдет в фонд помощи животным в Калифорнии.

Напомним, что изображение Шупетт и раньше появлялось на различных вещах и аксессуарах самого Карла Лагерфельда. В этот раз принты для коллекции нарисует иллюстратор Моника Смайли, которая создала логотип для аккаунта Дневник Шупетт.

Источник: showdream.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: мода, стиль

Читайте ещё:

Тренды окрашивания волос 2019: как подобрать оттенок
13.03.2019 09:41    260
52-летняя Холли Берри сделала огромное тату на всю спину
06.03.2019 18:08    296
Анджелина Джоли вышла в свет в стильном платье-пальто
01.03.2019 09:22    314
Хейли Бибер показывает, что мы будем носить этой весной
01.03.2019 09:12    207
Названо худшее платье на церемонии Оскар
26.02.2019 10:26    440
Офисный стиль в 2019 году: 3 варианта делового образа
18.02.2019 10:52    414
Louis Vuitton выпустили мини-сумочки для помад
12.02.2019 09:24    200
Мадонна кардинально сменила имидж
22.01.2019 10:02    462
Женские сумки для мужчин представили в Италии
17.01.2019 10:34    351
Люби себя. Рианна выпустила коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина
14.01.2019 00:34    403
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 