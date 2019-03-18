Кошка Карла Лагерфельда запускает линию одежды в память о дизайнере

Это звучит странно, но есть одно «но».



Любимая кошка недавно ушедшего Карла Лагерфельда Шупетт, как и все мы, в трауре. Но несмотря на то, что богатой наследницей она не станет, внимание журналистов к ней не утихает. Возможно, из-за финансовых трудностей, или по какой-то другой причине, Шупетт запускает лимитированную коллекцию футболок, кружек и чехлов для iPhone в память о своем хозяине Карле Лагерфельде.



Шупетт, а точнее, команда, которая ведет социальные сети от лица знаменитого питомца (аккаунт @ChoupettesDiarу) решила создать коллекцию #RIPDaddy («Покойся с миром, папочка»). Вещи можно купить в официальном онлайн-магазине аккаунта. Как объясняется в пресс-релизе коллекции: «В это трудное время поклонники и подписчики очень поддержали Шупетт, за что кошка будет вечно им благодарна. Эти любовь и поддержка дали ей силы, чтобы двигаться дальше и запустить памятную коллекцию #RIPDaddy».



Все это выглядело бы странно, если бы не информация о том, что выручка с продаж пойдет в фонд помощи животным в Калифорнии.



Напомним, что изображение Шупетт и раньше появлялось на различных вещах и аксессуарах самого Карла Лагерфельда. В этот раз принты для коллекции нарисует иллюстратор Моника Смайли, которая создала логотип для аккаунта Дневник Шупетт.

Источник: showdream.org

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