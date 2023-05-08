Легку версію Windows 11 запустили у пам’яті відеокарти
Ентузіасти продовжують дивувати. Команда NTDev, яка раніше створила складання Tiny11, змогла запустити цю версію системи, використовуючи лише пам’ять мобільної відеокарти Nvidia GeForce RTX 3050.
Для цього розробники створили диск RAM у відеопам’яті. Ця технологія була популярною, коли ще не існувало сучасних швидкісних SSD. За допомогою RAM-диска можна було перенести операційну систему повністю на оперативну пам’ять, що підвищувало чуйність ОС.
У NTDev пішли далі та використовували GeForce RTX 3050 на ноутбуці. Ця версія карти оснащена 4 ГБ відеопам’яті GDDR6. За допомогою утиліти GPU RAM Drive було створено віртуальну машину, яка використовувала RAM-диск на 3550 МБ. Ця система забезпечила швидкості читання та запису на рівні 1960 та 2497 МБ/с, що трохи поступається M.2 SSD на PCIe 3.0.
Сама операційна система Tiny11 – це збирання Windows 11, яка використовує всього 2 ГБ ОЗУ та 8 ГБ постійної пам’яті.
Джерело: portaltele.com.ua