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Пижамный приговор: почему домашняя одежда заполонила сердца модниц

Пижамный приговор: почему домашняя одежда заполонила сердца модниц

Теперь пижама актуальна не только дома, но и на вечеринках. Тренд уютной одежды просто заполонил сердца модниц – комфортно и стильно – что еще нужно для счастья? Не всем украинским и зарубежным селебрити по душе наряжаться на светские мероприятия, ведь неудобная одежда и обувь изнуряют сполна. Поэтому дизайнеры разработали отличную альтернативу. За комфортный стиль выступают и украинские модельеры, в частности Андре Тан и его супруга Алина Харечко.

"Между пижамой и вечерней одеждой разница небольшая. Для меня большой стресс быть на вечеринках, поэтому пижама – это точно про меня", – признается жена Андре Тана Алина. 

Сам дизайнер объясняет, почему люди предпочитают пижамный стиль – виной всему место работы, ведь все больше и больше люди трудятся в уютной квартире, не выходя из дома. Благодаря интернету дом становится офисом. 

"Если раньше мы ходили дома в растянутых футболках, то сейчас – это табу. Раньше надо было наряжаться в офис, а сейчас нужно быть красивыми дома", – считает Андре Тан. 

Особенно популярны в пижамном стиле - шелковые платья или брючные костюмы. Смотрятся весьма нежно и празднично, а если добавить декор в виде перьев страуса – можно смело отправляться на вечеринку. 

Источник: www.segodnya.ua

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Темы: мода, стиль

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