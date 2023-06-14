Пол Маккартні: ШІ отримав голос Джона Леннона в «останньому альбомі Бітлз»

Співак і автор пісень Beatles Пол Маккартні розповів BBC, що штучний інтелект був використаний, щоб «вилучити» та очистити вокал колишнього товариша по групі Джона Леннона зі старого запису, що дозволило їм включитися в майбутній трек.

«Знаєте, це дуже цікава річ. Це те, чим ми зараз намагаємося впоратися», — сказав Маккартні в ефірі програми « Сьогодні» BBC , відповідаючи на запитання про ШІ.

Маккартні сказав, що режисер «Володаря перснів» Пітер Джексон, який у 2021 році випустив восьмигодинний документальний фільм під назвою «Бітлз: Повернись», який містить розфарбовані, очищені архівні кадри групи, зміг «витягнути» голос Леннона». з мотузкової касети”.

Штучний інтелект використовувався для визначення вокалу Леннона на відміну від інструментальних і фонових перешкод.

«Отже, коли ми почали записувати те, що стане останнім записом «Бітлз», ми працювали над демо-версією Джона, і ми щойно її закінчили. Вона вийде цього року», — сказав Маккартні.

«Ми змогли взяти голос Джона та отримати його чистим через цей штучний інтелект, щоб потім ми могли мікшувати запис, як ви це робите зазвичай. Це дає вам певну свободу дій».

BBC повідомила, що це буде пісня Леннона 1978 року під назвою “Now And Then”, яку Маккартні раніше висловлював бажання ”закінчити”. Леннон був убитий у 1980 році.

У своєму недавньому турі, який включав заголовок на фестивалі Гластонбері, Маккартні виконав пісні з очищеним вокалом Леннона, а також відео артиста на сцені з ним.

Експерти галузі розмірковували про потенціал останніх технологічних досягнень у музичній індустрії, а також про етику посмертного відтворення артистів.

Бйорн Ульвеус з ABBA, чиє шоу «ABBA Voyage» використовує захоплення руху та вдосконалену графіку в реальному часі, щоб група виступала як старі цифрові аватари, раніше сказав CNBC, що він стурбований створенням «глибоких фейків».

«У цьому є хороша сторона, а потім і страшна сторона, і нам просто потрібно подивитися, до чого це приведе», — сказав Маккартні BBC.

Джерело: internetua.com

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