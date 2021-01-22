Стилисты назвали самый модный оттенок весны-2021

Стилисты рекомендуют делать ставку на total pink.

Розовый – один из самых ярких трендов весенне-летнего сезона. Несколько сезонов подряд самым модным оттенком считалась фуксия, впрочем, теперь главную позицию занимает розовый романтический цвет, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.

В своих коллекциях бледные оттенки розового презентовали Prada и Roland Mouret, а уже более насыщенный оттенок на своих моделях показали Raf Simons и Chloé.

Самый яркий оттенок розового представили Valentino и Chanel. Пьерпаоло Пиччоли представил в розовом цвете нейлоновую рубашку, а Виржини Виар – розовые джинсы с завышенной талией. Стоит отметить, что цветные джинсы уже весной будут примерять все streestyle-звезды.

В последнее время розовый стал не просто модным цветом. Это – цвет-поступок и цвет-заявление. Из цвета «гламура» розовый постепенно превратился едва ли не в аналог красного цвета, который символизирует борьбу и прогресс.

К примеру, брючный костюм в таком цвете спасет вас от долговременного стояния перед шкафом в важный и праздничный день. Кроме этого, такой яркий оттенок будет привлекать внимание других и сделает вас увереннее в себе.

Как весной носить розовый цвет

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