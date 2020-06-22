Во Франции умер петух, который в суде отстоял право кукарекать по утрам

В французской деревне Сэн-Пьер д’Олерон умер петух Морис, который в 2019 году в суде отстаивал право кукарекать по утрам и отстоял. Как пишет «Интерфакс», хозяйка птицы Корин Фессо уже завела нового петуха, она назвала его Морисом Вторым.

Петуху Морису было шесть лет, он умер от затяжного ринотрахеита, вспышка которого произошла в департаменте Шарант-Маритим. Мориса лечили, но лекарства ему не помогли. Одним майским утром хозяйка обнаружила его мёртвым под насестом в окружении курочек. Фессо говорит, что нашла в себе силы рассказать о смерти питомца только сейчас.

В 2019 году соседи Фессо обратились в суд из-за кукарения петуха, который будил их ранним утром. В сентябре судебный процесс завершился победой Мориса — ему разрешили кукарекать сколько угодно, а соседей Фессо обязали выплатить ей тысячу евро судебных издержек.

После этого судебного процесса Национальная ассамблея приняла закон о защите деревенских шумов и запахов как части культурного органолептического наследия французской деревни. Закон защищает также кваканье лягушек, звон колоколов и другие деревенские звуки.

Источник: breakingmad.me

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