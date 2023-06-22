21 червня 1971 року під час археологічного дослідження знайшли скіфське золото

21 червня 1971 року під час археологічного дослідження кургану Товста могила, що на Січеславщині, здійснено унікальну знахідку. По обіді, дослідники скіфського кургану натрапили на золоту пектораль - нагрудну прикрасу скіфського царя IV століття до н. е. Керівником експедиції був Борис Мозолевський.

У двох поховальних камерах виявлено численні золоті прикраси, серед яких була й пектораль. Її, разом із залізним мечем у золотих піхвах, знайшли в короткому коридорі, що сполучав одну з поховальних камер із вхідною ямою.

Вага прикраси — 1150 г, діаметр — 30,6 см, виконана із золота 958 проби. Техніки виготовлення: лиття за втраченою восковою моделлю, карбування, гравіювання, філігрань, паяння, інкрустація кольоровими емалями.

Пектораль виготовлено грецькими майстрами-торевтами на замовлення скіфської знаті як дипломатичний дар у другій чверті IV століття до н. е. в ювелірних майстернях Афін або Пантікапея.

Найбільшої довершеності стародавній геній досяг у зображенні сцен із життя скіфів, вміщених у верхньому ярусі. В центрі його двоє оголених до пояса чоловіків шиють сорочку з овечої шкури. Обабіч стоять свійські тварини. Між ними— два юних скіфи доять овець. На схід від центральної гробниці виявлено дві кінські могили з похованням шести коней. Збруя їх пишно оздоблена золотими, срібними і бронзовими прикрасами. Коней на тому світі мали обслуговувати троє забитих слуг.

Бокова могила залишилася непограбованою. Це перше за останні рокі скіфське царське поховання, що виявлене не-зруйнованим. Вбрання жінки та дитини вражає багатством — воно майже поспіль було обшито золотими платівками із зображенням рослинних і тваринних мотивів. Серед золотих прикрас цариці — масивна лита гривня, прикрашена фігурками левів, які полюють на молодого оленя, скроневі підвіски із зображенням богині, що сидить на троні, три широких браслети, 11 перснів. Подібні, але набагато простіші прикраси виявлено і в похованні дитини.

Знатних небіжчиків супроводжували на той світ четверо забитих слуг. Біля входів до могили стояли колеса від розібраних катафалків, в окремій господарчій ніші — бронзовий казан і сковорідка. Над однією із вхідних ям виявлено великий набір бронзових прикрас від поховального кортежу. Серед них — шість ажурних бронзових наверш від корогов, прикрашених стилізованими зображеннями оленів і грифонів.

Знахідки Товстої могили — ще одне переконливе свідчення високого рівня матеріальної культури всієї степової Скіфії.

Знайдені матеріали — дуже цікаве джерело до вивчення побуту, господарства, мистецтва, звичаїв, соціального ладу та історії скіфського суспільства в один з найскладніших періодів його буття.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6069

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