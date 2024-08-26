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Ця Яблуня як образ України. В цієї Яблуні доля як в України

Ця Яблуня як образ України. В цієї Яблуні доля як в України

На верхньому фото - не яблуневий чагарник. Це одна яблуня. Вона займає площу 0.10 га. Знаходиться на території Кролевецької районної станції юних натуралістів.

Зовні - це яблуневий кущ, вік якого понад 220 років. Сьогодні наявні 6 основних стовбурів і кілька десятків укорінених гілок.

Неперевершеною, ніде більше незнаною особливістю яблуні є її здатність до самостійного укорінення гілками, а значить - до продовження життя. Коли один з прирослих до землі стовбурів має відмерти, його віти стрімко нахиляються до землі й основні гілки його приростають ( укорінюються).

Зацвітає яблуня в період цвітіння звичайного саду. Квіти рожеві звичайного розміру. Оскільки яблуня-колонія – це цілий сад, то родить кожного року тільки половина дерева, а друга половина відпочиває. Яблука середнього розміру, кисло-солодкі з терпкуватим присмаком.

Місцеві назви сорту "Лозівка", "Кручена", "Княжа".

P.S. Ніякі способи (насіння, черенкування, прикопування, щеплення) не зберігають описану вище властивість (зі слів працівників станції юних натуралістів).

Ця Яблуня як образ України. В цієї Яблуні доля як в України

Ця Яблуня як образ України. В цієї Яблуні доля як в України

Ця Яблуня як образ України. В цієї Яблуні доля як в України

Джерело: facebook.com

Автор: Юрій Фоменко

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: україна

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