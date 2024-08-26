Ця Яблуня як образ України. В цієї Яблуні доля як в України

На верхньому фото - не яблуневий чагарник. Це одна яблуня. Вона займає площу 0.10 га. Знаходиться на території Кролевецької районної станції юних натуралістів.

Зовні - це яблуневий кущ, вік якого понад 220 років. Сьогодні наявні 6 основних стовбурів і кілька десятків укорінених гілок.

Неперевершеною, ніде більше незнаною особливістю яблуні є її здатність до самостійного укорінення гілками, а значить - до продовження життя. Коли один з прирослих до землі стовбурів має відмерти, його віти стрімко нахиляються до землі й основні гілки його приростають ( укорінюються).

Зацвітає яблуня в період цвітіння звичайного саду. Квіти рожеві звичайного розміру. Оскільки яблуня-колонія – це цілий сад, то родить кожного року тільки половина дерева, а друга половина відпочиває. Яблука середнього розміру, кисло-солодкі з терпкуватим присмаком.

Місцеві назви сорту "Лозівка", "Кручена", "Княжа".

P.S. Ніякі способи (насіння, черенкування, прикопування, щеплення) не зберігають описану вище властивість (зі слів працівників станції юних натуралістів).

Джерело: facebook.com

Автор: Юрій Фоменко

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