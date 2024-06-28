Як вберегти побутову техніку під час постійних вимкнень світла

Планові та аварійні вимкнення електроенергії по кілька разів на день вибивають українців з колії. Адже окрім дискомфорту є ризик, що через нестабільну напругу побутова техніка вийде з ладу. Однак експерти кажуть, що цього можна уникнути.

Чому псується техніка

Вимушений відпочинок на 2, 3 чи 7 годин побутовій техніці (особливо тій, яка працює постійно – наприклад, холодильник чи роутер) не на користь.

У перші хвилини, коли напруга з’являється в мережі, вона може бути вищою за допустиму. Пов'язано це з тим, що частина електроприладів все ж була вимкнена в цей момент. Можливо, і частина абонентів поблизу досі залишається без світла. Тому вся електроенергія дістається тим, хто заживлений. І замість 220 вольт вони можуть отримати всі 300.

До речі, стрибки напруги часто виникають і безпосередньо перед вимкненням світла. Напруга може трохи знизитися, потім різко підвищитися. Ми це помічаємо хіба що коли мікрохвильовка на своїй звичній потужності розігріває страви утричі довше. Але техніка відчуває всі коливання туди-сюди – навіть найменші. І відповідно на них реагує.

Спочатку вона перестає працювати чітко, як годинник – мотор холодильника починає видавати якісь нехарактерні звуки. А далі просто ламається.

Як захистити свою техніку

Якщо ви отримали попередження про вимкнення світла або знаєте, що за графіком це має зараз статися, найрозумнішим варіантом буде вийняти всі електроприлади з розетки. Хоча б ті, які найбільш чутливі до перепадів напруги: варто подбати про телевізор, холодильник, комп'ютер, роутер, бойлер.

Особливо це стосується мешканців старих будинків, у яких немає персональних щитків. На загальних під’єднання відбувається хаотично.

Вмикати електроприлади в мережу фахівці радять за 20-30 хвилин після того, як відновиться енергопостачання. За цей час напруга має стабілізуватися, і побутові прилади не відчують дискомфорту.

Підказати, чи нормальна напруга, може і звичайна лампочка: якщо вона блимає – то яскравішає, то темнішає, – значить, треба трохи зачекати.

Але вмикати всю техніку відразу не варто – робіть це поступово. Більше того, не слід надолужувати втрачений без світла час і одночасно запускати пральну машинку, пекти пиріг у духовці і прасувати білизну. Така споживацька активність – стрес для мережі. Може виникнути замикання, а там і до пожежі недалеко.

Проте щоразу вимикати техніку не у всіх є можливість. Тому є й інший варіант – встановити реле напруги. Воно буває двох видів – розеточне (ставиться на конкретний електроприлад) і таке, яке під’єднується до щитка і регулює напругу, яка надходить до квартири. Звичайно, доведеться витратитися. Але це значно дешевше, ніж купляти новий холодильник.

Джерело: radioclub.ua

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