Ліки від раку крові нового покоління схвалили в Японії

Міністерство охорони здоров'я Японії схвалило ліки від раку крові нового покоління, яке використовує клітини імунної системи пацієнта.

Про це повідомляє NHK.

Заявку на схвалення препарату Kymriah подала філія великого швейцарського фармацевтичного виробника Novartis. Він стане першим схваленим в Японії препаратом, який застосовує терапію за допомогою CAR-T-клітин.

Одномоментно лікування розпочинається з відбору клітин імунної системи пацієнта. Ці Т-клітини генетично "перепрограмовуються" для знищення раку власними ресурсами, після чого вони повертаються в організм хворого.

Препарат Kymriah застосовується при лікуванні лейкемії і ряду інших видів раку крові, від яких поки що не існує ефективної терапії.

Источник: ukrinform.ua

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