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Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 червня чекати спеку, а де - дощ та грози

Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 червня чекати спеку, а де - дощ та грози

У понеділок, 10 червня, в деяких областях України очікуються сильні зливи, грози, град і шквали

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

До такої погоди, за її словами, слід підготуватися західним областям.

На півночі, у Вінницькій області, Черкаській та Одеській очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах можливе шквалисте посилення вітру, град.

У східних областях України, в Дніпрі з районами, на Миколаївщині, Запорізькій області та в Криму - без істотних опадів.

На півдні 10 червня очікується спека: +30…+34 °С.

На заході переважно буде +22…+26 °С, лише в Чернівецькій області - до +30 °С.

На решті території України +25…+29 °С.

Передбачаються опади і в Києві. У столиці 10 червня очікуються періодично короткочасні дощі, грози, при них можливе шквалисте посилення вітру, град. Повітря прогріється до +26 °С.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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