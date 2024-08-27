Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
З понеділка, 2 вересня, у деяких регіонах України можна очікувати послаблення високої температури. у вівторок, 27 серпня, спека триватиме
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, послаблення спеки в Україні поступово розпочнеться з 2-3 вересня.
"Попередньо про 2 вересня, початок нового навчального року: у більшості областей України - спека, на сході - сильна спека, в західних областях відчутне похолодання", - йдеться у повідомленні.
▶ ️Яка погода буде 27 серпня
У вівторок, 27 серпня, в Україні втримається спекотна повітряна маса. Максимальна температура повітря становитиме +30...+35 °C.
Натомість у південній частині температура повітря впродовж дня триматиметься у межах +27...+31 °C.
"Дощі в більшості областей України малоймовірні, лише в тій таки південній частині локальний циклон над Чорним морем зумовить місцями грозові дощі", - прогнозує Діденко.
У Києві у вівторок буде сухо та спекотно - протягом дня +33...+34 °C.
Джерело: espreso.tv