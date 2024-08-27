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Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки

Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки

З понеділка, 2 вересня, у деяких регіонах України можна очікувати послаблення високої температури. у вівторок, 27 серпня, спека триватиме

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, послаблення спеки в Україні поступово розпочнеться з 2-3 вересня.

"Попередньо про 2 вересня, початок нового навчального року: у більшості областей України - спека, на сході - сильна спека, в західних областях відчутне похолодання", - йдеться у повідомленні.

▶ ️Яка погода буде 27 серпня

У вівторок, 27 серпня, в Україні втримається спекотна повітряна маса. Максимальна температура повітря становитиме +30...+35 °C.

Натомість у південній частині температура повітря впродовж дня триматиметься у межах +27...+31 °C.

"Дощі в більшості областей України малоймовірні, лише в тій таки південній частині локальний циклон над Чорним морем зумовить місцями грозові дощі", - прогнозує Діденко.

У Києві у вівторок буде сухо та спекотно - протягом дня +33...+34 °C.

Джерело: espreso.tv

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