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Об опасности искусственного интеллекта

Об опасности искусственного интеллекта

В последнее время все больше разговоров об опасности искусственного интеллекта, которую он несёт человечеству. И это при том, что сейчас уровень искусственного интеллекта на относительно низком технологическом уровне. Но необходимо учитывать, что уже сейчас результаты показываете ИИ впечатляет, а прогресс в области развития искусственного интеллекта стремительно несётся вперёд.

Искусственный интеллект демонстрирует "инопланетные" возможности. Компьютер обучают так, что после этого ему не нужны данные о тактике человека. Они сами способны выбирать следующий ход и предугадывать действия людей, а также просчитывать десятки тысяч сценариев наперед.

ИИ-летчик истребителя победил опытного летчика-человека со счетом 15:0 в соревновании AlphaDogfight, проводимом Агентством передовых оборонных исследовательских проектов. При этом он не просто летал лучше человека – он сражался иначе. Агент ИИ компании Heron Systems использовал стрельбу из пушки в передней четверти, когда два самолета мчались навстречу друг другу лоб в лоб – такая стрельба запрещена при обучении летчиков из-за риска столкновения. Один из летчиков истребителя охарактеризовал способности ИИ как "сверхчеловеческие возможности", поскольку он совершал высокоточные выстрелы за доли секунды, которые "практически невозможны" для человека. Что еще более впечатляет, система ИИ не была запрограммирована на такой способ ведения боя. Она научилась этой тактике самостоятельно.

Способность систем искусственного интеллекта не просто действовать лучше людей, но и сражаться по-другому, является их основным потенциальным преимуществом в войне.

Наибольшего успеха в использовании преимуществ ИИ добьются те военные, которые смогут эффективно понять и использовать его уникальные и зачастую чуждые формы познания. Американские оборонные проекты иногда представляют себе системы ИИ как работу напарника или второго летчика. Однако системы ИИ часто мыслят принципиально иначе, чем люди. Эти различия могут стать преимуществом, но только в том случае, если военные понимают уникальные нечеловеческие сильные и слабые стороны ИИ. Американским военным следует увеличить инвестиции в прототипы, эксперименты и варгейминг с системами ИИ, чтобы лучше понять их потенциал в войне и лучшие способы их применения.

За матеріалами: focus.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: компьютер

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