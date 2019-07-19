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Первую в истории вакцину от ВИЧ начнут испытывать на людях уже до конца 2019 года

Первую в истории вакцину от ВИЧ начнут испытывать на людях уже до конца 2019 года

Ученые уже в текущем году приступят к испытаниям на людях первой в истории вакцины от ВИЧ-инфекции. В случае успеха можно будет навсегда забыть об эпидемии опасного заболевания, передает Bloomberg.

Так, препарат изготовлен на основе вируса герпеса и показал себя успешно во время опытов на обезьянах – 75% животных показывали устойчивость к вирусу в течение трех лет. При этом вакцина очистила около 60% резусов от обезьяньей ВИЧ-инфекции.

Орегонские ученые разрабатывают эту вакцину в течение 30 лет. Сегодня их прививки по достоинству называют одними из лучших в мире по борьбе с ВИЧ.

Препарат использует фрагменты распространенного вируса герпеса цитомегаловируса, который и вызывает в нашем теле характерные язвы на коже. Чтобы предотвратить переход герпеса в серьезную болезнь, вирус ослабляют.

В течение многих лет исследователи перенастраивали штамм, чтобы он действовал в организме как надо. 16 из 27 вакцинированных макак-резусов очистились от обезьяньих версий ВИЧ, что составило успех в 59%. В течение следующих трех лет ученые подвергли 12 из 27 макак влиянию этого вируса снова для того, чтобы проверить эффект вакцины. И только три вакцинированных обезьяны заразились вирусом ВИЧ.

Источник: newsone.ua

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